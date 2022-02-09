أذربيجان تشارك في منتدى سانت بطرسبورغ الثقافي الدولي بصفة ضيف

باكو، 9 فبراير (أذرتاج)

ستشارك أذربيجان في منتدى سانت بطرسبورغ الثقافي الدولي بصفة بلد ضيف.

أفادت وكالة أذرتاج ان رئيس المنتدى يغور موسكوين قال هذا في لقائه مع وزيرة الثقافة الروسية اولغا ليوبيموفا. الى جانب أذربيجان، ستشارك فرنسا وألمانيا أيضا في المنتدى الذي سينعقد في الفترة ما بين 12-10 نوفمبر لهذا العام بصفة ضيف.

قال موسكوين ان المنتدى الثقافي سينظم في 4 اتجاهات رئيسية وهي الفنون الجميلة والمتاحف والتراث الثقافي، السينما وكذلك الصناعة الابتكارية.