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    علم وتعليم


    استمرار قبول الوثائق في منحة دراسية في بروناي دار السلام

    ١٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٣٨]

    باكو، 12 فبراير (أذرتاج)

    يستمر قبول الوثائق في المنحة الدراسية التي أعلنتها بروناي دار السلام في مستويات البكالوريوس والماجيستر والدكتوراة للسنة الدراسية بين 2023-2022.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان المنحة الدراسية تقبل وثائق المرشحين حتى 15 فبراير.

    يمكن الحصول على معلومات مفصلة عن البرنامج في موقع وزارة التعليم على شبكة الانترنت.

    AZERTAG.AZ :استمرار قبول الوثائق في منحة دراسية في بروناي دار السلام
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