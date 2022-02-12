استمرار قبول الوثائق في منحة دراسية في بروناي دار السلام
AzerTAg.az
١٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٣٨]
باكو، 12 فبراير (أذرتاج)
يستمر قبول الوثائق في المنحة الدراسية التي أعلنتها بروناي دار السلام في مستويات البكالوريوس والماجيستر والدكتوراة للسنة الدراسية بين 2023-2022.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان المنحة الدراسية تقبل وثائق المرشحين حتى 15 فبراير.
يمكن الحصول على معلومات مفصلة عن البرنامج في موقع وزارة التعليم على شبكة الانترنت.
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