استمرار قبول الوثائق في منحة دراسية في بروناي دار السلام
AzerTAg.az
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:١٤]
باكو، 14 فبراير (أذرتاج)
يستمر قبول الوثائق في المنحة الدراسية التي أعلنتها بروناي دار السلام في مستويات البكالوريوس والماجيستر والدكتوراة للسنة الدراسية بين 2023-2022.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان المنحة الدراسية تقبل وثائق المرشحين حتى 15 فبراير.
يمكن الحصول على معلومات مفصلة عن البرنامج في موقع وزارة التعليم على شبكة الانترنت.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٣٥]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٥٦]
١٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٣٨]
٠٩.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٥٥]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:٥٢]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٢٨]
١٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٣١]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٥٦]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٥٥]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٠٨]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٢٨]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٣٥]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٥٦]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:١٤]
١٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٣٨]
٠٩.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٢٧]
٠٥.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٢٥]
٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٨:١٠]
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٣٩]
١٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٤٩]
٠٩.٠٢.٢٠٢٢ [٢٠:٠١]
١٠.٠١.٢٠٢٢ [١٢:١٥]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٩:٠٥]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٥٧]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٤١]
١٢.٠٢.٢٠٢٢ [٢٢:٥٢]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٤١]
١٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٥٤]
١٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:١٨]
١١.٠٢.٢٠٢٢ [١٩:٤٢]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٥٧]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٤٩]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٤٦]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٣٦]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك