باكو، 14 فبراير (أذرتاج) أعلنت مملكة السويد منحة دراسية تحت عنوان "المحترفون العالميون في المعهد السويدي" للدراسة في مستوى الماجيستر لفترة السنة الدراسية 2023-2022. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان آخر موعد لتقديم الطلب 28 فبراير. يمكن التعرف على التفاصيل في موقع وزارة التعليم.

AZERTAG.AZ : السويد تعلن منحة دراسية لفترة ما بين 2022-2023

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