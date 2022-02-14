  • الرئيسية
    • / علم وتعليم

    علم وتعليم


    السويد تعلن منحة دراسية لفترة ما بين 2022-2023

    ١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٥‎٦]

    باكو، 14 فبراير (أذرتاج)

    أعلنت مملكة السويد منحة دراسية تحت عنوان "المحترفون العالميون في المعهد السويدي" للدراسة في مستوى الماجيستر لفترة السنة الدراسية 2023-2022.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان آخر موعد لتقديم الطلب 28 فبراير.

    يمكن التعرف على التفاصيل في موقع وزارة التعليم.

     

    AZERTAG.AZ :السويد تعلن منحة دراسية لفترة ما بين 2022-2023
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٣٥‎]
    قبول الوثائق لبرنامج منحة دراسية في إيطاليا ينتهي غدا
    ١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:١٤]
    استمرار قبول الوثائق في منحة دراسية في بروناي دار السلام
    ١٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٣٨]
    استمرار قبول الوثائق في منحة دراسية في بروناي دار السلام
    ٠٩.٠٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٥‎٥‎]
    للراغبين في الدراسة في الدكتوراه في الخارج
    السويد تعلن منحة دراسية لفترة ما بين 2022-2023