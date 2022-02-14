باكو، 14 فبراير (أذرتاج) ينتهي غدا قبول الوثائق لبرنامج منحة دراسية "استثمر قريحتك" أعلنته وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية. أفادت وكالة أذرتاج ان اخر موعد في البرنامج 15 فبراير. يسمح البرنامج للشباب بالدراسة في تخصصات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات والهندسة العمرانية والتصميم والإدارة والاقتصاد في مستوى الماجيستر. يمكن التعرف على التفاصيل في موقع وزارة التعليم.

AZERTAG.AZ : قبول الوثائق لبرنامج منحة دراسية في إيطاليا ينتهي غدا

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