مناقشة فرص توسيع التعاون في مجال الطاقة بين أذربيجان وباكستان

باكو، 15 فبراير، (أذرتاج)

التقى وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف مع سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى أذربيجان بلال هاي.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن الوزارة ان الجانبين اكدا خلال اللقاء أهمية تطوير التعاون بين البلدين الصديقين وتوسيع مجالات الشراكة بينهما.

تبادلا الآراء حول التوجهات المنظورية لتعزيز التعاون في مجال الطاقة وفرص الاستثمار المتبادل وناقشا توريد الغاز الطبيعي المسال والمنتجات البتروكيماوية إلى باكستان. كما اشار الطرفان الى معلومات عن موارد الطاقة المتجددة في الأراضي المحررة من الاحتلال وإمكانيات طاقة الرياح في القطاع الأذربيجاني من بحر الخزر.

خلال المحادثة، تمت دعوة الشركات الباكستانية للمشاركة في مشاريع الطاقة المتجددة. كما شددا على أهمية تأسيس مجموعة عمل مشتركة داخل لجنة التعاون الحكومية الأذربيجانية الباكستانية لتطوير التعاون في مجال الطاقة.