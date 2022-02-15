الإيسيسكو تشارك في الملتقى الدولي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز

باكو، 15 فبراير (أذرتاج)

شارك قطاع التربية بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في اللقاء الرابع من ملتقى حمدان الدولي للتميز، الذي نظمته مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، حول نموذج حمدان EFQM التعليمي، ودوره في تحسين الجودة في المؤسسات التعليمية.

ويهدف اللقاء، الذي انعقد اليوم الثلاثاء (15 فبراير 2022) عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى التعريف بنموذج حمدان EFQM التعليمي ودوره في تحسين الجودة التعليمية، لمساعدة قادة المدارس والمؤسسات التعليمية في تبني نموذج رائد لتميز التعليم، ووضع معايير محددة لتحقيق الأهداف التعليمية، مع تحديد منظومة أعمال إدارية قادرة على إيجاد أدوات ومبادرات مبتكرة لتحسين المنظومة التعليمية، بالتعاون مع المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة.

وخلال اللقاء، تم التأكيد على أن نموذج حمدان EFQM التعليمي يرتكز على الأداء الاستراتيجي والتشغيلي، ما يجعله إطارا مثاليا لاختبار مواءمة طموحات المدرسة للمستقبل مع ممارساتها الحالية، وقدرتها على الاستجابة للتحديات، ونموذجا يدفع مختلف المدارس والمؤسسات التعليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها للعمل وفق ثلاثة توجهات أساسية، تتمثل في أهمية وجود المدرسة ودورها، وكيفية تحقيق أهدافها واستراتيجيتها، والتركيز على ما تم إنجازه وما يتم التخطيط لإنجازه لاحقا.

مثل الإيسيسكو في هذا اللقاء الدكتورة بولي باري كومبو، مديرة قطاع التربية بمنظمة الإيسيسكو، إلى جانب عدد من الخبراء التربويين بالقطاع.