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    مؤسسة الطاقة الأذربيجانية: ستنشأ شبكة الامدادات الكهربائية الدائرية في قره باغ وزنكزور الشرقية

    ١٥‎.٠٢.٢٠٢٢ [٢١:٠٣]

    باكو، 15 فبراير (أذرتاج)

    ستنشأ محطة الطاقة الكهربائية الفرعية بقوة 10\35\110 كيلوفولت في محافظة لاتشين أيضا.

    أفادت وكالة أذرتاج ان رئيس مركز الشئون العامة لدى اذراينيرجي مؤسسة الطاقة الأذربيجانية تيمور عبداللايف ان خطا جديدا بقوة 110 كيلوفولت سيمد من كلبجار الى لاتشين. في الوقت ذاته، سيتصل هذا الخط بمحطة الطاقة الكهربائية الفرعية في قوبادلي. هكذا، ستنشأ شبكة دائرية للإمدادات الكهربائية في قره باغ وزنكزور الشرقية.

    AZERTAG.AZ :مؤسسة الطاقة الأذربيجانية: ستنشأ شبكة الامدادات الكهربائية الدائرية في قره باغ وزنكزور الشرقية
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