تخطيط انشاء 30 محطة كهرومائية صغيرة في قره باغ

سوقوفوشان، 15 فبراير (أذرتاج)

تخطط مؤسسة أذرإينيرجي للطاقة في إنشاء 5 محطات كهرومائية صغيرة قريبا في الأراضي المحررة من الاحتلال.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مدير محطة مينكتشفير الكهرومائية اوقطاي بيريفيرديف قوله انه يخطط انشاء 30 محطة كهرومائية صغيرة في الأراضي المحررة من الاحتلال. قد بدأت الاعمال في هذا المجال.