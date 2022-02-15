تركيا والإمارات توقعان 13 اتفاقية في مستهل زيارة أردوغان لأبو ظبي

باكو، 15 فبراير (أذرتاج)

وقعت تركيا والإمارات الاثنين 13 اتفاقية ثنائية في مختلف المجالات، على هامش زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبو ظبي التي تستغرق يومين.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن موقع قناة تي ار تي عربي التلفزيونية التركية ان الاتفاقيات وقعت بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد. وقع البلدان اتفاقيات في مجالات الصناعة الدفاعية والصحة وتغير المناخ والصناعة والتكنولوجيا والثقافة والزراعة والتجارة والاقتصاد والنقل البري والبحري والشباب وإدارة الكوارث والأرصاد الجوية والاتصالات والمحفوظات.

ووصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإمارات الاثنين، في أول زيارة له لأبو ظبي منذ نحو تسع سنوات، بعد عودة الدفء إلى العلاقات التركية الإماراتية.

وحول تفاصيل الاتفاقيات الموقعة، تشمل مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الاستثمار، وبروتوكول تعاون في مجالَي الإعلام والاتصال، وخطاب نوايا بشأن بدء اجتماعات التعاون في الصناعات الدفاعية.

وتضم أيضاً مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات النقل البري والبحري، وبياناً مشتركاً حول بدء المفاوضات بخصوص اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

ومن ضمن الاتفاقيات مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التعاون الزراعي، ومذكرة تفاهم حول التعاون في الصناعة والتقنيات المتقدمة.

وتتضمن كذلك مذكرات تفاهم بشأن التعاون في مجال الصحة، وفي المجال الثقافي، وفي مجال الشباب، وفي مجال إدارة الكوارث والطوارئ، وفي مجال الأرصاد الجوية.

ومن شأن الاتفاقيات الموقعة بين البلدين تعزيز الأجواء الإيجابية في العلاقات التركية-الإماراتية.