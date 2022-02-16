عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية مجموعة السبع لبحث ازمة أوكرانيا

باكو، 16 فبراير، (أذرتاج)

يعتزم وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لعقد اجتماع طارئ في ألمانيا هذا الأسبوع.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وكالة كيودو اليابانية للأنباء ان الوضع حول أوكرانيا سيناقش في الاجتماع. من المتوقع أن يعقد اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في مؤتمر ميونيخ للأمن.

يذكر ان حوالي 35 من رؤساء الدول والحكومات سيشارك في مؤتمر ميونيخ للأمن الذي سيعقد في 18-20 فبراير. وسيمثل الولايات المتحدة نائبة الرئيس كامالا هاريس ووزير الخارجية أنتوني بلينكين ويمثل ألمانيا المستشار أولاف شولتز.

ومن المتوقع أن يحضر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المؤتمر.