اليابان والبنك العالمي يعلنان معا منحة دراسية لمستوى الماجيستر
AzerTAg.az
١٦.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٣٨]
باكو، 16 فبراير (أذرتاج)
أعلنت اليابان والبنك العالمي برنامج منحة دراسية لمستوى الماجيستر في تخصصات مختلفة في 26 جامعة يابانية وامريكية وأوروبية وافريقية و أوقيانوسية للسنة الدراسية 2023-2022.
أفادت وكالة أذرتاج ان اخر موعد لقبول المستندات 28 فبراير (لـ6 جامعات) و27 مايو لـ20 جامعة.
يمكن التعرف على التفاصيل في موقع وزارة التعليم.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٣٥]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٥٦]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:١٤]
١٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٣٨]
١٦.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٤٨]
١٥.٠٢.٢٠٢٢ [٢٠:٥٣]
١٥.٠٢.٢٠٢٢ [٢٠:٠٨]
١٥.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٤٥]
١٦.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٠٣]
١٦.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٥٦]
١٦.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٣٣]
١٦.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٣٨]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٣٥]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٥٦]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:١٤]
١٦.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٢١]
١٥.٠٢.٢٠٢٢ [٢١:٢٤]
٠٩.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٢٧]
٠٥.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٢٥]
١٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٤٩]
٠٩.٠٢.٢٠٢٢ [٢٠:٠١]
١٠.٠١.٢٠٢٢ [١٢:١٥]
١٥.٠٢.٢٠٢٢ [١٩:٣٨]
١٥.٠٢.٢٠٢٢ [١٩:٢٠]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [٢٠:١٢]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٩:٠٥]
١٦.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٢١]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٤١]
١٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٥٤]
١٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:١٨]
١٦.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٠٨]
١٦.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٥٧]
١٦.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٥١]
١٦.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٥٥]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك