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    علم وتعليم


    اليابان والبنك العالمي يعلنان معا منحة دراسية لمستوى الماجيستر

    ١٦.٠٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٣٨]

    باكو، 16 فبراير (أذرتاج)

    أعلنت اليابان والبنك العالمي برنامج منحة دراسية لمستوى الماجيستر في تخصصات مختلفة في 26 جامعة يابانية وامريكية وأوروبية وافريقية و أوقيانوسية للسنة الدراسية 2023-2022.

    أفادت وكالة أذرتاج ان اخر موعد لقبول المستندات 28 فبراير (لـ6 جامعات) و27 مايو لـ20 جامعة.

    يمكن التعرف على التفاصيل في موقع وزارة التعليم.

     

    AZERTAG.AZ :اليابان والبنك العالمي يعلنان معا منحة دراسية لمستوى الماجيستر
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