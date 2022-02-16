باكو، 16 فبراير (أذرتاج) أعلنت اليابان والبنك العالمي برنامج منحة دراسية لمستوى الماجيستر في تخصصات مختلفة في 26 جامعة يابانية وامريكية وأوروبية وافريقية و أوقيانوسية للسنة الدراسية 2023-2022. أفادت وكالة أذرتاج ان اخر موعد لقبول المستندات 28 فبراير (لـ6 جامعات) و27 مايو لـ20 جامعة. يمكن التعرف على التفاصيل في موقع وزارة التعليم.

AZERTAG.AZ : اليابان والبنك العالمي يعلنان معا منحة دراسية لمستوى الماجيستر

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده