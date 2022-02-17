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    علم وتعليم


    وكالة كفاءة التعليم تشارك في تمرينات منظمة العمل الدولية

    ١٧.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٠٣]

    باكو، 17 فبراير (أذرتاج)

    شاركت وكالة كفاءة التعليم في سلسلة من تمرينات منظمة العمل الدولية في موضوع "اعتراف التعلم الذاتي وغير الرسمي".

    أفادت وكالة اذرتاج ان المشاركين تناولوا في الندوة عبر الاتصال المرئي في موضوع "إنجاح الاعتراف بالتعلم الذاتي وغير الرسمي" بحث تجارب البلدان المختلفة.

    يتوقع استمرار التمرينات حتى مارس.

     

    AZERTAG.AZ :وكالة كفاءة التعليم تشارك في تمرينات منظمة العمل الدولية
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    وكالة كفاءة التعليم تشارك في تمرينات منظمة العمل الدولية