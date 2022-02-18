أوزبكستان وباكستان تناقشان مشروع انشاء الممر العابر لأفغانستان
AzerTAg.az
١٨.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٢٩]
باكو، 18 فبراير (أذرتاج)
جرى في وزارة الاستثمار والتجارة الأوزبكية لقاء مع نائب وزير التجارة الباكستاني محمد صالح فاروقي والوفد المرافق له.
ناقش الطرفان في اللقاء مشروع انشاء الممر العابر لأفغانستان "ترميز – مزاري شريف-كابل-بيشاور.
أفادت وكالة أذرتاج ان اللقاء شهد مناقشة مسائل تعميق التعاون الاوزبكي الباكستاني وتوسيع مسائل توسيع العلاقات في القطاعات الاستثمارية والتجارية والاقتصادية والنقلية واللوجستية.
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