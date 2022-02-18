روسيا وتركمانستان تناقشان مسائل التحضير لقمة خزر السادس

باكو، 18 فبراير (أذرتاج)

ناقش وزيرا خارجية روسيا وتركمانستان سيرغي لافروف ورشيد ميريدوف المسائل التحضيرية لقمة خزر السادس المقرر انعقادها في هذا العام.

أفادت وكالة اذرتاج ان الطرفين ناقشا خلال المكالمة الهاتفية اهم اتجاهات العلاقات الثنائية أيضا.

تستضيف تركمانستان في شهري أكتوبر ونوفمبر لهذا العام القمة السادسة لقادة دول حوض بحر الخزر والاجتماع الرفيع المستوي الـ15 لقادة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي.

يذكر ان قمة قادة دول حوض بحر الخزر تنعقد للمرة الثانية في تركمانستان. وقع قادة أذربيجان وايران وكازاخستان وروسيا وتركمانستان في الاجتماع الأخير المنعقد في اكتاو في 12 أغسطس عام 2018 على معاهدة بشأن الوضع القانوني لبحر الخزر.