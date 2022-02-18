  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    روسيا وتركمانستان تناقشان مسائل التحضير لقمة خزر السادس

    ١٨.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٣٦]

    باكو، 18 فبراير (أذرتاج)

    ناقش وزيرا خارجية روسيا وتركمانستان سيرغي لافروف ورشيد ميريدوف المسائل التحضيرية لقمة خزر السادس المقرر انعقادها في هذا العام.

    أفادت وكالة اذرتاج ان الطرفين ناقشا خلال المكالمة الهاتفية اهم اتجاهات العلاقات الثنائية أيضا.

    تستضيف تركمانستان في شهري أكتوبر ونوفمبر لهذا العام القمة السادسة لقادة دول حوض بحر الخزر والاجتماع الرفيع المستوي الـ15 لقادة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي.

    يذكر ان قمة قادة دول حوض بحر الخزر تنعقد للمرة الثانية في تركمانستان. وقع قادة أذربيجان وايران وكازاخستان وروسيا وتركمانستان في الاجتماع الأخير المنعقد في اكتاو في 12 أغسطس عام 2018 على معاهدة بشأن الوضع القانوني لبحر الخزر.

    AZERTAG.AZ :روسيا وتركمانستان تناقشان مسائل التحضير لقمة خزر السادس
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٨.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٢٩]
    أوزبكستان وباكستان تناقشان مشروع انشاء الممر العابر لأفغانستان
    ١٦.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٣٦]
    وزراء الخارجية الأوروبية يناقشون الوضع في البوسنة والهرسك
    ١٦.٠٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٥‎٩]
     أجفند ويونيتار تؤسسان منصة الشراكات العالمية
    ١٦.٠٢.٢٠٢٢ [١٥‎:١٩]
    عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية مجموعة السبع لبحث ازمة أوكرانيا
    روسيا وتركمانستان تناقشان مسائل التحضير لقمة خزر السادس