المغرب يخصص مليار دولار لمجابهة الجفاف

باكو، 19 فبراير (أذرتاج)

أعلن الديوان الملكي المغربي، إن المملكة ستنفق 10 مليارات درهم (أي ما يعادل1.07 مليار دولار) على خطة وطنية لتخفيف آثار الجفاف على المزارعين والاقتصاد، حسبما أفادت قناة الحرة".

وأوضح الديوان الملكي في بيان، الأربعاء، أن الخطة تهدف لإدارة المياه، ومساعدة المزارعين، والتأمين الزراعي وتمويل تزويد السوق بالقمح، وعلف الماشية.

ويكافح المغرب أسوأ موجة جفاف منذ 30 عاماً، في الوقت الذي سجلت فيه الدولة عجزاً بـ 64 في المئة مقارنة مع موسم عادي.

ويؤثر ذلك بصفة خاصة على الزراعة في فصل الخريف وتوفير الكلأ للماشية.

وكان العاهل المغربي، الملك محمد السادس، قد استقبل أمس رئيس الوزراء عزيز أخنوش، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد الصديقي، وحث الملك الحكومة على "اتخاذ كافة التدابير الضرورية والعاجلة لمواجهة آثار نقص الأمطار على القطاع الفلاحي".

ويعتمد البرنامج العاجل الذي أقره العاهل المغربي على حماية الثروة الحيوانية والنباتية وتدبير ندرة المياه، والتأمين الفلاحي، وتخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، وتمويل السوق المغربية بالقمح وعلف الماشية، والاستثمار في مجال الري.