باكو، 19 فبراير (أذرتاج) أعلن البنك الإسلامي للتنمية برنامج المنحة الدراسية لفترة ما بين سنتي 2023-2022. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان برنامج المنحة الدراسية يشمل الدراسة في مستويات الباكالوريوس والماجيستر والدكتوراة. تتغير مدة التعلم حسب كل مستوى الدراسة وتتغير لغة التعلم حسب الجامعات. آخر موعد الترشح للبرنامج 28 فبراير.

AZERTAG.AZ : البنك الإسلامي للتنمية يواصل قبول الترشح لمنحة دراسية لفترة بين سنتي 2023-2022

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