  • الرئيسية
    • / علم وتعليم

    علم وتعليم


    البنك الإسلامي للتنمية يواصل قبول الترشح لمنحة دراسية لفترة بين سنتي 2023-2022

    ١٩.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٤٠]

    باكو، 19 فبراير (أذرتاج)

    أعلن البنك الإسلامي للتنمية برنامج المنحة الدراسية لفترة ما بين سنتي 2023-2022.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان برنامج المنحة الدراسية يشمل الدراسة في مستويات الباكالوريوس والماجيستر والدكتوراة. تتغير مدة التعلم حسب كل مستوى الدراسة وتتغير لغة التعلم حسب الجامعات.

    آخر موعد الترشح للبرنامج 28 فبراير.

     

    AZERTAG.AZ :البنك الإسلامي للتنمية يواصل قبول الترشح لمنحة دراسية لفترة بين سنتي 2023-2022
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:١٤]
    جمهورية كوريا تعلن منحة دراسية لفترة ما بين سنتي 2023-2022
    ١٧.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٠٣]
    وكالة كفاءة التعليم تشارك في تمرينات منظمة العمل الدولية
    ١٦.٠٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٣٨]
    اليابان والبنك العالمي يعلنان معا منحة دراسية لمستوى الماجيستر
    ١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٣٥‎]
    قبول الوثائق لبرنامج منحة دراسية في إيطاليا ينتهي غدا
    البنك الإسلامي للتنمية يواصل قبول الترشح لمنحة دراسية لفترة بين سنتي 2023-2022