عرض سجاد "الصداقة" في الجناح الاذربيجاني في "إكسبو دبي 2020"

باكو، 19 فبراير (أذرتاج)

أقيم حفل تقديم عرض سجاد "الصداقة" خلال الفعالية التي نظمتها مؤسسة حيدر علييف ومؤسسة "أذرخالتشا" في الجناح الاذربيجاني بمعرض "أكسبو دبي 2020" في 18 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج ان سجاد الصداقة نسج بالتعاون بين الرسام الاذربيجاني رشاد علي اكبروف وفريق مؤسسة "اذرخالتشا" على أساس السجاجيد الأذربيجانية التقليدية التصميم الحديث. استغرقت عملية اعداد السجاد 7 اشهر. تنعكس على السجاد صور الآثار التاريخية والمعاصرة في أذربيجان وإمارة دبي وعناصر حيوانية ونباتية.