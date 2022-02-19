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    علم وتعليم


    جمهورية كوريا تعلن منحة دراسية لفترة ما بين سنتي 2023-2022

    ١٩.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:١٤]

    باكو، 19 فبراير (أذرتاج)

    أعلنت جمهورية كوريا منحة دراسية "كوريا العالمية" لفترة ما بين سنتي 2023-2022.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان البرنامج الدراسي يشمل تخصصات مختلفة في مستوى الماجيستر والدكتوراه. آخر موعد للترشح 4 مارس.

    يمكن الحصول على تفاصيل في موقع وزارة التعليم.

    AZERTAG.AZ :جمهورية كوريا تعلن منحة دراسية لفترة ما بين سنتي 2023-2022
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