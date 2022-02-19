جمهورية كوريا تعلن منحة دراسية لفترة ما بين سنتي 2023-2022
AzerTAg.az
١٩.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:١٤]
باكو، 19 فبراير (أذرتاج)
أعلنت جمهورية كوريا منحة دراسية "كوريا العالمية" لفترة ما بين سنتي 2023-2022.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان البرنامج الدراسي يشمل تخصصات مختلفة في مستوى الماجيستر والدكتوراه. آخر موعد للترشح 4 مارس.
يمكن الحصول على تفاصيل في موقع وزارة التعليم.
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