باكو، 19 فبراير (أذرتاج) أعلنت جمهورية كوريا منحة دراسية "كوريا العالمية" لفترة ما بين سنتي 2023-2022. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان البرنامج الدراسي يشمل تخصصات مختلفة في مستوى الماجيستر والدكتوراه. آخر موعد للترشح 4 مارس. يمكن الحصول على تفاصيل في موقع وزارة التعليم.

AZERTAG.AZ : جمهورية كوريا تعلن منحة دراسية لفترة ما بين سنتي 2023-2022

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