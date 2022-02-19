تمثال تأليفي لـ"بهرام كور"

باكو، 19 فبراير (أذرتاج)

تمثال قرب فونكليور باكو في جادة نفطجيلر عام ١٩٥٨. مثالوه ق. سُجدّينوف، أ. مصطفايف، د. رستموف، مصممه و. شولقن.

وضع تمثال "بهرام كور" على أساس موضوع مؤلف "الحسناوات السبع " لنظامي. نصب تمثال البطل الاسطوري الذي يقاتل التنين في مركز النافورة. يشير التمثال الى انتصار الخير على الشر – التنين رمز الشر في ميثولوجيا الشرق. واجه نصب مثل هذا التمثال الاستعاري بعض الصعوبات في العهد السوفييتي السابق الذي كانت تنشأ فيه التماثيل لقادة بروليتاريا العالم في كل مكان وكانت تنصب فيه تماثيل العمال والفلاحات المصنوعة من الجص. بفضل أليش لمبرانسكي محافظ المدينة حينذاك نصب تمثال بهرام كور في مكانه المستحق له في مظهر المدينة. عندما قرر الطلاب الثلاثة المعماريون قورخماز سُجدّينوف، آلبرت مصطفايف وآسلان رستموف في الاشتراك في المسابقة لتجميل مظهر باكو لم يخطر ببالهم نجاحهم. فجأة لقي مشروعهم استحسانا. بسبب ضيق الوقت نقل الأصدقاء ملامح وجه البطل الأسطوري من وجه آلبرت. ان هذا التمثال الذي ارتفاعه ٦،٤ أمتار يتميز بديناميكية التأليف من التماثيل الأخرى. هذا من اول التماثيل المصنوعة من البرونز بباكو. بهرام كور شخصية تاريخية اسطورية. ان هذا الشاه الـ١٤ من آل ساسان بقي في مخيلة الشعب ببطولته وعدله، تتناقل أساطير مختلفة متعلقة باسمه. نتيجة الانقلاب عام ٤٣٩ قتله واحد من أعيانه. بعد عدة قرون اي في القرن الثاني عشر يختار الشاعر الأذربيجاني العظيم نظامي كنجوي بهرام كور بطلا رئيسيا في نتاجه "الحسناوات السبع"، يعرف هذا المؤلف باسم "بهرام نامه" أيضا.