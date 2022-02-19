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    علم وتعليم


    قبول الوثائق لمنحة دراسية في تركيا على وشك الانتهاء

    ١٩.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:٠٦]

    باكو، 19 فبراير (أذرتاج)

    ينتهي قبول الوثائق لبرنامج المنحة الدراسية للأبحاث والدراسة في الدكتوراه لفترة ما بين سنتي 2023-2022 في مؤسسات التعليم العالي في تركيا، ذلك في إطار التعاون مع الإدارة العامة التركية المعنية بشئون المغتربين الأتراك والجاليات التركية الأصل.

    أفادت وكالة أذرتاج ان آخر موعد لقبول الوثائق 20 فبراير.

    يمكن التعرف على تفاصيل في موقع وزارة التعليم.

    AZERTAG.AZ :قبول الوثائق لمنحة دراسية في تركيا على وشك الانتهاء
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