البرلمان العربي يمنح مشروع العاصمة الإدارية الجديدة جائزة أفضل مشروع عربي للتنمية المستدامة لعام 2021

باكو، 21 فبراير (أذرتاج)

منح البرلمان العربي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة لجمهورية مصر العربية، جائزة أفضل مشروع عربي لتحقيق التنمية المستدامة لعام 2021م، باعتباره إنجازا حقيقيا يجسد الطفرة العمرانية والتنموية التي تشهدها مصر في ضوء الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي وتطلعه لمستقبل أفضل للشعب المصري والتي تم تنفيذه وفقاً لأحدث التقنيات ومعايير الجودة العالمية، حسبما أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن موقع بوابة "الاهرام" المصري.

وسلم عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي الجائزة للمستشار الدكتور حنفي جبالي. رئيس مجلس النواب، وجاء ذلك على هامش المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد اليوم السبت بمقر جامعة الدول العربية بحضور صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن رئيس البرلمان العربي .

ويأتي هذا التكريم من منطلق الدعم الذي يوليه البرلمان العربي للمبادرات الوطنية التي تساهم في خدمة الشعوب العربية وتضع المنطقة العربية على الخريطة العالمية.