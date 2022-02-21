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    ثقافة


    مقال عن "الإبادة الجماعية في مدينة خوجالي" على بوابة أخبارية فرنسية

    ٢١.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٠٨]

    باكو، 21 فبراير (اذرتاج)

    نشرت بوابة "Musulmans en France" الإخبارية الفرنسية بمناسبة الذكرى الثلاثين لمأساة "خوجالي" مقالا بعنوان "الإبادة الجماعية في خوجالي"، وذلك في إطار مشروع مركز الترجمة الحكومي الأذربيجاني "حقائق أذربيجان في العالم الافتراضي"، حسبما أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن موقع مركز الترجمة الحكومي الاذربيجاني.

    وقد كتب المقالة السيد "حاجي عبد الله" صحفي معروف وموظف بالمركز، وقد قام بترجمتها إلى الفرنسية السيد "فؤاد حسن أوغلو" متخصص في اللغة الفرنسية بالمركز.

    وتجدر الإشارة إلى أن بوابة "Musulmans en France" التي تتمتع بجمهور واسع من القراء تنشر بانتظام على موقعها مواد عن التاريخ الإسلامي وأدبه وشخصيات بارزة من المسلمين في العالم.

    يمكن التعرف على المقال في رابط: https://musulmansenfrance.fr/il-y-a-30-ans-le-massacre-de-khodjaly/

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    مقال عن "الإبادة الجماعية في مدينة خوجالي" على بوابة أخبارية فرنسية