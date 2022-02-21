تمثال الرسام الاذربيجاني عظيم عظيمزاده

باكو، 21 فبراير (أذرتاج)

انشئ تمثال الفنان الرسام الاذربيجاني الشهير عظيم عظيمزاده في الحديقة قرب قصر الجمهورية الحامل اسم حيدر علييف. مثاله أ. ألداروف. ان اعمال نصب التمثال في الحديقة بدأت منذ عام ١٩٨٠ ولكن حفلة الافتتاح الرسمي للتمثال جرت في مارس عام ٢٠٠٢. صادفت الحفلة زيارة مستيسلاو روستروبوويج لباكو. لكن تمثاله نقل الى الحديقة في المدينة القديمة (ايجاري شهر" عام 2011.

أفادت وكالة أذرتاج ان عظيم عظيمزاده فنان الشعب الأذربيجاني أسس مدرسة الكاريكاتير الأذربيجانية. ولد في اسرة عمال النفط عام ١٨٨٤. كان يريد ابوه ان يراه كرجل الدين وقرر ان يدرس ابنه في المدرسة الدينية. لكن عظيم الشاب اهتم بالفنون الجميلة من سنه المبكر. رغم انه لم يتلق علما خاصا للفنون الجميلة كان يعمل في مجالات الرسم الهجائي، اللافتات السياسية والصور البيانية، في نفس الوقت بمجال زخرفة المسرح. بدأ يعمل في "ملا نصر الدين" المجلة الهجائية الاولى بالشرق. ثم عمل في مجلات "مزلي"، "بيج"، "كلنية" ومجلات اخرى. كان عظيم عظيمزاده يظهر سلبيات الوضع الاجتماعي في كاريكاتورياته. في سنة ١٩١٤ رسم عظيمزاده الصور البيانية لمجموعة الاشعار الهجائية "هوب هوب نامه" لصابر. هو مؤلف لعدد كثير من الكتب والمجلات ونماذج رسوم الآلات. بعد إنشاء السلطة السوفييتية بدأ عظيم عظيمزاده يقود قسم الثقافة عند وزارة التعليم الشعبي. باشتراكه الفعال تم فتح مدرسة الفنون الجميلة في باكو عام ١٩٢٠.

درّس عظيم عظيمزاده فيه منذ افتتاح المدرسة حتى نهاية عمره، كان مديرا له في سنوات ٣٧-١٩٣٢. توفي عظيمزاده في سنة ١٩٤٣. ان شارعا من الشوارع ومدرسة الفنون الجميلة في باكو يحمل اسمه، تم انشاء متحف في بيته. في الوقت الحاضر تزين نتاجات عظيم عظيمزاده عددا كثيرا من المتاحف واللمات الشخصية.