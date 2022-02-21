أذربيجان تشارك في القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز

باكو، 21 فبراير، (اذرتاج)

قام وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف بزيارة الى دولة قطر بدعوة من وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة ان الوزير سيحضر الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF) والقمة السادسة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز التي ستعقد في الدوحة في الفترة ما بين 21 - 22 فبراير.

وستناقش القضايا المتعلقة بالوضع الحالي وآفاق التنمية لسوق الغاز العالمي وتوسيع التعاون بين الدول المصدرة للغاز في اجتماعات المنتدى. وسيلقي الوزير برويز شاهبازوف كلمة في كلا الحدثين وسيعقد عددا من اللقاءات الثنائية.