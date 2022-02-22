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    علم وتعليم


    توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتي تعليم أذربيجان وجورجيا

    ٢٢.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٣٨]

    باكو، 22 فبراير (أذرتاج)

    ناقش وزير التعليم الاذربيجاني امين امراللايف الذي زار تبيليسي مع وزير التعليم والعلم الجورجي ميخائيل جخينكيلي تطوير العلاقات الثنائية في مجال التعليم والعلم.

    عقب اللقاء وقع الوزيران على التعاون في مجال التعليم بين وزارتي التعليم الأذربيجانية والجورجية.

    AZERTAG.AZ :توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتي تعليم أذربيجان وجورجيا
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