توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتي تعليم أذربيجان وجورجيا
AzerTAg.az
٢٢.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٣٨]
باكو، 22 فبراير (أذرتاج)
ناقش وزير التعليم الاذربيجاني امين امراللايف الذي زار تبيليسي مع وزير التعليم والعلم الجورجي ميخائيل جخينكيلي تطوير العلاقات الثنائية في مجال التعليم والعلم.
عقب اللقاء وقع الوزيران على التعاون في مجال التعليم بين وزارتي التعليم الأذربيجانية والجورجية.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:٢٥]
٢٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٤٥]
١٩.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:٠٦]
١٩.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:١٤]
٢٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:٣٣]
٢٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:٠٦]
٢٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٢٨]
٢٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٠:٥٦]
٢٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٣٨]
٢٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٢:٢٧]
٢٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٢:٠٧]
٢٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:٢٥]
٢٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٤٥]
٢٢.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٣٨]
١٩.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:٠٦]
٢٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٤٦]
٢١.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٣٣]
٢١.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٠٨]
٢١.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٢٤]
١٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٤٩]
٠٩.٠٢.٢٠٢٢ [٢٠:٠١]
١٠.٠١.٢٠٢٢ [١٢:١٥]
٢٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٠٩]
٢٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٠١]
٢١.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٤٠]
٢١.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٣٢]
٢٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٢١]
٢١.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٠١]
٢١.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٣١]
١٩.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٣٠]
٢٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:١١]
٢٢.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٥٤]
٢٢.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٣٩]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك