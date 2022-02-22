ارتفاع حالة الاصابة بكوفيد 19 في العالم الى نحو مليون و258 الف شخص

باكو، 22 فبراير، (اذرتاج)

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم الى مليون و257 الف و914 شخص خلال اليوم السابق.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني "worldometers.info" على الإنترنت أن حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 ارتفعت الى 6 آلاف و395 شخص.

بلغ العدد الإجمالي للمصابين 426 مليون و258 ألف و832 شخص وعدد المتوفين 5 ملايين و909 ألف و263 شخص.

وتم تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة (152 ألف و337 شخص) وحالات الوفيات من المرض (735) في روسيا خلال اليوم السابق.

ارتفعت حالة الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة الامريكية الى 80.1 مليونا وفي الهند الى 42.8 مليونا وفي البرازيل الى 28.2 مليونا وفي فرنسا الى 22.3 مليونا والمملكة المتحدة الى 18.6 مليون شخص وفي روسيا الى 15.5 مليون وفي ألمانيا الى 13.7 مليون وفي تركيا الى 13.5 مليون شخص حتى الآن.

يذكر انه بدأت الإصابة بالفيروس التاجي تنتشر في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر من العام الماضي. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي، أن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد يشكل وباء عالميا.