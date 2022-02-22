هنغاريا تواصل قبول الطلب لمنحة دراسية لمواطني أذربيجان

باكو، 22 فبراير (أذرتاج)

تواصل وزارة الزراعة في هنغاريا برنامج المنحة الدراسية للسنة الدراسية 2023-2022 ، ذلك بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة الدولية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان المنحة الدراسية تشمل الدراسة في مستوى الماجستير في تخصصات الامن الغذائي وهندسة الجودة. آخر موعد للترشح 28 فبراير.

يمكن الحصول على معلومات مفصلة عن البرنامج في موقع وزارة التعليم الأذربيجانية على شبكة الانترنت.