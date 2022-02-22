  • الرئيسية
    • / ثقافة

    ثقافة


    افتتاح معرض "السجاد الاذربيجاني: رؤية جديدة" في موسكو

    ٢٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٤٦]

    موسكو، 22 فبراير (أذرتاج)

    بدعم من مؤسسة حيدر علييف، انطلق "أيام أذربيجان" في 22 فبراير في موسكو وعلى هامشها سلسلة من الفعاليات المكرسة لذكرى مرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان وروسيا. ستستمر الفعاليات حتى الأول من مارس.

    على هامش أيام أذربيجان، افتتح اليوم معرض "السجاد الاذربيجاني – رؤية جديدة" في الجناح الاذربيجاني في معرض الإنجازات الشعبية بموسكو.

    أفادت وكالة أذرتاج ان 14 سجادا من مجموعة السجاجيد القراباغية تعرض في المعرض.

    كذلك يقام حفل عرض مشروع ادبي على أساس قصيدة "الحسناوات السبع" للشاعر الاذربيجاني العبقري نظامي كنجوي في الجناح الاذربيجاني.

    AZERTAG.AZ :افتتاح معرض "السجاد الاذربيجاني: رؤية جديدة" في موسكو
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢١.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٣٣]
    تمثال الرسام الاذربيجاني عظيم عظيمزاده
    ٢١.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٠٨]
    مقال عن "الإبادة الجماعية في مدينة خوجالي" على بوابة أخبارية فرنسية
    ٢١.٠٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٤]
    انطلاق "أيام أذربيجان" في موسكو بدعم مؤسسة حيدر علييف
    ١٩.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٣٠]
    تمثال تأليفي لـ"بهرام كور"
    افتتاح معرض "السجاد الاذربيجاني: رؤية جديدة" في موسكو افتتاح معرض "السجاد الاذربيجاني: رؤية جديدة" في موسكو افتتاح معرض "السجاد الاذربيجاني: رؤية جديدة" في موسكو افتتاح معرض "السجاد الاذربيجاني: رؤية جديدة" في موسكو افتتاح معرض "السجاد الاذربيجاني: رؤية جديدة" في موسكو افتتاح معرض "السجاد الاذربيجاني: رؤية جديدة" في موسكو افتتاح معرض "السجاد الاذربيجاني: رؤية جديدة" في موسكو افتتاح معرض "السجاد الاذربيجاني: رؤية جديدة" في موسكو افتتاح معرض "السجاد الاذربيجاني: رؤية جديدة" في موسكو افتتاح معرض "السجاد الاذربيجاني: رؤية جديدة" في موسكو افتتاح معرض "السجاد الاذربيجاني: رؤية جديدة" في موسكو افتتاح معرض "السجاد الاذربيجاني: رؤية جديدة" في موسكو افتتاح معرض "السجاد الاذربيجاني: رؤية جديدة" في موسكو افتتاح معرض "السجاد الاذربيجاني: رؤية جديدة" في موسكو افتتاح معرض "السجاد الاذربيجاني: رؤية جديدة" في موسكو افتتاح معرض "السجاد الاذربيجاني: رؤية جديدة" في موسكو افتتاح معرض "السجاد الاذربيجاني: رؤية جديدة" في موسكو افتتاح معرض "السجاد الاذربيجاني: رؤية جديدة" في موسكو افتتاح معرض "السجاد الاذربيجاني: رؤية جديدة" في موسكو افتتاح معرض "السجاد الاذربيجاني: رؤية جديدة" في موسكو افتتاح معرض "السجاد الاذربيجاني: رؤية جديدة" في موسكو افتتاح معرض "السجاد الاذربيجاني: رؤية جديدة" في موسكو