افتتاح معرض "السجاد الاذربيجاني: رؤية جديدة" في موسكو

موسكو، 22 فبراير (أذرتاج)

بدعم من مؤسسة حيدر علييف، انطلق "أيام أذربيجان" في 22 فبراير في موسكو وعلى هامشها سلسلة من الفعاليات المكرسة لذكرى مرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان وروسيا. ستستمر الفعاليات حتى الأول من مارس.

على هامش أيام أذربيجان، افتتح اليوم معرض "السجاد الاذربيجاني – رؤية جديدة" في الجناح الاذربيجاني في معرض الإنجازات الشعبية بموسكو.

أفادت وكالة أذرتاج ان 14 سجادا من مجموعة السجاجيد القراباغية تعرض في المعرض.

كذلك يقام حفل عرض مشروع ادبي على أساس قصيدة "الحسناوات السبع" للشاعر الاذربيجاني العبقري نظامي كنجوي في الجناح الاذربيجاني.