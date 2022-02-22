وزير التعليم الأذربيجاني يلتقي رئيس وزراء جورجيا

تبليسي، 22 فبراير، (أذرتاج)

التقى وزير التعليم الأذربيجاني امين امراللايف مع رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي، ذلك على هامش زيارته الى تبليسي.

أفادت وكالة اذرتاج ان الطرفين ناقشا خلال الاجتماع توسيع التعاون في مجال التعليم والعلوم.

اشارا الى أن توقيع اتفاقية تعاون في مجال التعليم بين وزارة العلوم والتعليم الجورجية ووزارة التعليم الأذربيجانية سيساعد على تعزيز الروابط بين المدارس الأكاديمية والتعليم العالي والمهني والمؤسسات التعليمية.

وسيواصل الجانب الجورجي العمل لتحسين مهارات المعلمين في المدارس الثانوية والكتب المدرسية في مدارس اللغة الأذربيجانية في جورجيا ومدارس اللغة الجورجية في أذربيجان.

كما شارك في اللقاء وزير التعليم والعلم الجورجي ميخائيل تشكينكيلي والسفير الأذربيجاني لدى جورجيا فائق قولويف.