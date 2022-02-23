بحث سبل التعاون في الطاقة بين أذربيجان وقطر

باكو، 23 فبراير (أذرتاج)

التقى وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف بوزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الوزارة ان الطرفين استعرضا إمكانيات تطوير التعاون الطاقوي بين البلدين.

قدم الوزير الاذربيجاني معلومات عن إمكانيات الطاقة المتجددة والتقليدية في أذربيجان والبنية التحتية المتعلقة بتصدير الغاز وأهدافها وأشار الى انه جاء وقت مناسب لاقامة التعاون بين أذربيجان وقطر في مجال الطاقة منوها الى بدء التعاون بين البلدين في مشاريع الغاز التوربين "نبراس باور" ومحطات طاقة الرياح. في الوقت ذاته، قيل ان القطاع الاذربيجاني من بحر الخزر يملك إمكانيات كبيرة لطاقة الرياح ايضا.