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    تجاوز سعر 1000 متر مكعب من الغاز في أوروبا 960 دولار

    ٢٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٤٨]

    باكو، 23 فبراير، (أذرتاج)

    تجاوز سعر 1000 متر مكعب من الغاز 960 دولار في المزاد المنعقد في 23 فبراير بأوروبا.

    أفادت وكالة اذرتاج ان سعر العقود الآجلة لشهر مارس لألف متر مكعب من الغاز في مركز "TTF" في هولندا ارتفع إلى 960.6 دولار. ارتفعت أسعار الوقود بنسبة 2.8 في المائة منذ بداية اليوم.

    أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز في 22 فبراير ان برلين علقت عملية التصديق لمشروع "نورد ستريم-2" بعد اعتراف روسيا بـ"الجمهوريات الشعبية" في دونيتسك ولوهانسك. وأعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أنه تم تجميد مشروع "نورد ستريم-2" على خلفية هذه الأحداث.

    يذكر ان "نورد ستريم -2" الذي تبلغ طاقته السنوية لنقل الغاز 55 مليار متر مكعب يمتد من روسيا إلى الشواطئ الألمانية لبحر البلطيق. اكتمل بناء الخط الأول للأنابيب في أوائل يونيو والثاني في سبتمبر.

     

    AZERTAG.AZ :تجاوز سعر 1000 متر مكعب من الغاز في أوروبا 960 دولار
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