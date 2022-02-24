المكان السكني القديم خاشاخونه في باكو

باكو، 24 فبراير (أذرتاج)

خاشاخونا من الآثار التاريخية القديمة الكثيرة العدد التي تنم من استيطان الانسان القديم في شبه جزيرة آبشرون. خاشاخونه اماكن الحدائق الواقعة بين بلدة قالا ومحطة دوبندي في شمال شرقي شيه جزيرة آبشرون. قبل عدد سنوات اكتشف مسكن قديم شمال هذا المكان. هذه تلة رملية تمتد من الشمال إلى الجنوب، عرضها 300 متر، طولها 400 متر، مساحتها 10 هكتارات. انشئ جدار حجري متدرج من البلاطات بارتفاع متر واحد على طول الحدود الشمالية. توجد في المركز بقايا المبنى المشيد بالبلاطات الحجرية. ان الحفريات التي اجراها إ. علييف في شمال خاشاخونه مكنت من تعيين التسلسل الزمني وطبيعتها. اكتشفت المواد الأثرية الكثيرة نماذج من الخزف والآلات الحجرية والعظام وفي الوقت نفسه بقايا المباني المختلفة. نتيجة الحفريات اكتشفت حجيرات كمأوى من الرياح القوية لابشرون او اسطبلات المواشي. تعثر على الرسوم التي حفرت على سطح الحجر بمهارة في بعض البلاطات. عكست الحيوانات على الرسوم. يدل هذا على ان الناس القدماء الذين سكنوا في هذه الاراضي اشتغلوا بتربية المواشي والصيد.

لم يدرس الاثر بعد ومن المنتظر ان تستمر الاعمال الأثرية في المستقبل ايضا. وعلاوة على هذا، حول خاشاخونه عدد من التلال غير المدروسة. لكنه مع الاسف، تنقسم الاراضي الى مساحات للحديقة بشكل فعال والاثر مهدد بخطر الاضمحلال.