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    تركمانستان في صفة مراقب في منظمة التجارة العالمية

    ٢٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:٣٥‎]

    باكو، 24 فبراير (أذرتاج)

    حصلت تركمانستان على صفة مراقب في منظمة التجارة العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن موقع وزارة الخارجية التركمانية ان هذه الخطوة تهدف الى مساعدة التنمية الديناميكية للاقتصاد الوطني وتعزيز موقفه في التجارة الخارجية والتعاون المتعدد الجوانب واستجلاب الاستثمارات الأجنبية وتطوير العلاقات التجارية الدولية.

    يذكر ان المنظمة تضم في عضويتها حاليا 164 دولة مع 24 بلدا بصفة مراقب.

    AZERTAG.AZ :تركمانستان في صفة مراقب في منظمة التجارة العالمية
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