تركمانستان في صفة مراقب في منظمة التجارة العالمية
AzerTAg.az
٢٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:٣٥]
باكو، 24 فبراير (أذرتاج)
حصلت تركمانستان على صفة مراقب في منظمة التجارة العالمية.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن موقع وزارة الخارجية التركمانية ان هذه الخطوة تهدف الى مساعدة التنمية الديناميكية للاقتصاد الوطني وتعزيز موقفه في التجارة الخارجية والتعاون المتعدد الجوانب واستجلاب الاستثمارات الأجنبية وتطوير العلاقات التجارية الدولية.
يذكر ان المنظمة تضم في عضويتها حاليا 164 دولة مع 24 بلدا بصفة مراقب.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٤٨]
٢٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٠:٥١]
٢٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٢:٤٦]
٢١.٠٢.٢٠٢٢ [١٩:٥١]
٢٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:١٣]
٢٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٣٩]
٢٤.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٠٢]
٢٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:١٠]
٢٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٥٢]
٢٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٠٨]
٢٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٢:٢٥]
٢٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:٢٥]
٢٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٤٥]
٢٢.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٣٨]
١٩.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:٠٦]
٢٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:٢٥]
٢٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٤٦]
٢١.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٣٣]
٢١.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٠٨]
١٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٤٩]
٠٩.٠٢.٢٠٢٢ [٢٠:٠١]
١٠.٠١.٢٠٢٢ [١٢:١٥]
٢٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:١٨]
٢٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:٠٩]
٢٤.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٤٧]
٢٤.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٤٥]
٢٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٥٥]
٢٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٢٢]
٢٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٢١]
٢١.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٠١]
٢٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٣٢]
٢٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:١٥]
٢٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:١١]
٢٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٠٩]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك