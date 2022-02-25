باكو، 25 فبراير (أذرتاج) يستمر قبول الترشح للمنحة الدراسية للبنك الإسلامي للتنمية للسنة 2023-2022. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان آخر موعد لقبول الترشح للمنحة الدراسية 28 فبراير. يشمل البرنامج الدراسة في مستويات الباكالوريوس والماجيستر والدكتوراه. لغة التعليم مختلفة حسب الجامعات، لكن يجب على المرشحين تقديم شهادة معترفة دوليا لمؤشر معرفة اللغة.

AZERTAG.AZ : استمرار قبول الترشح للمنحة الدراسية للبنك الإسلامي للتنمية

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