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    قصص أذربيجانية على صفحات مجلة ثقافية أردنية

    ٢٥‎.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٢٠]

    باكو، 25 فبراير (اذرتاج)

    نشرت مجلة "أفكار" الثقافية الشهرية التي تصدر عن وزارة الثقافة بالمملكة الأردنية الهاشمية في عددها 394 قصص للكتاب الأذربيجانيين الأفذاذ، مثل قصة "المعطف السميك" للكاتب "عيسى مغانّا"، وقصة "رصاصة الخائن" للكاتب "إسماعيل شيخلي"، وقصة "لا بد أن ينفطر قلب" للكاتب "فرمان كريم زاده"، وقصة "الفراشة" للكاتب الموهوب "نريمان عبد الرحمانلي". وذلك في إطار مشروع مركز الترجمة الحكومي الأذربيجاني "الأدب الأذربيجاني في العالم الافتراضي"، حسبما أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن موقع مركز الترجمة الحكومي الاذربيجاني.

    وتسبق القصصَ التي ترجمها المترجم المصري المعروف د. أحمد سامي العايدي مقالةٌ كتبها الكاتب الأردني سامح المحاريق بعنوان "الأدب الأذربيجاني... الفضاءات الثقافية والاجتماعية".

    والجدير بالذكر أن المجلة التي تصدر منذ عام 1966م تنشر بانتظام على صفحاتها أعمال الكتاب العالميين المشاهير أمثال: "ألكسندر دوما"، و"غابرييل غارثيا ماركيث"، و"خورخي لويس بورخيس"، و"ماريو فارغاس يوسا" وغيرهم.

     

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    قصص أذربيجانية على صفحات مجلة ثقافية أردنية