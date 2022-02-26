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    عازف المقام الاذربيجاني يوارى الثرى في المقبرة الفخرية

    ٢٦.٠٢.٢٠٢٢ [١٢:١٠]

    باكو، 26 فبراير، (أذرتاج)

    سيوارى الثرى جثمان فنان الشعب الاذربيجاني وعازف المقام البارز علي بابا محمدوف اليوم في المقبرة الفخرية الأولى.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الثقافة ان فنان الشعب توفي أمس عن عمر ناهز 92 عاما.

     

    AZERTAG.AZ :عازف المقام الاذربيجاني يوارى الثرى في المقبرة الفخرية
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