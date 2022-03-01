الصحيفة المغربية تنشر مقالا عن “مركز باكو الدولي” وخدمة سياسة التعددية الثقافية في أذربيجان والعالم

باكو، 1 مارس (أذرتاج)

نشرت جريدة "أسواط" وموقع magazineaswat.com المغربية مقالا عن “مركز باكو الدولي” وخدمة سياسة التعددية الثقافية في أذربيجان والعالم.

كتب صاحب المقال المستشرق هاشم محمدوف عن التعددية الثقافية والتسامح في أذربيجان قائلا: " لطالما كانت التعددية الثقافية والتسامح أسلوب حياة للأذربيجانيين، وأصبحت اليوم أسلوب حياة لكل مواطني جمهورية أذربيجان، بغض النظر عن هويتهم القومية أو لغتهم أو دينهم."

كما تحدث المؤلف عن دور الزعيم القومي حيدر علييف في تعزيز تقاليد التسامح والتعددية الثقافية. حيث قال الزعيم الوطني الراحل حيدر علييف للشعب الأذربيجاني: “إن الهوية الوطنية مصدر فخر لكل أمة. وأنا فخور بكوني أذربيجاني! “، اليوم، أصبح التعبير أسلوب حياة لكل مواطن جدير في البلاد، وفقًا للإيديولوجية الأذربيجانية، من أجل ضمان التسامح وحماية التنوع الثقافي والديني واللغوي، وكذلك لتعزيز أذربيجان كمركز للتعددية الثقافية في العالم، ودراسة النماذج المتعددة الثقافات الحالية وتعزيزها.