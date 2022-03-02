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    اليونسف تخصص 102.5 مليون دولار للقطاع الصحي في أوزبكستان

    ٠٢.٠٣.٢٠٢٢ [١١:٣٠]

    باكو، 2 مارس (أذرتاج)

    خصصت منظمة اليونسف في 1 مارس 102.5 مليون دولار لتطوير القطاع الصحي في أوزبكستان لفترة ما بين عامي 2025-2022.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الأوزبكية ان ممثل اليونسف لدى أوزبكستان منير محمدزاده ووزير الصحة بهزاد موسايف وقعا على خريطة الطريق بهذا الشأن.

    جاء في البيان ان هذه الأموال ستصرف لزيادة مهارات العاملين في المجال الصحي للأطفال وتحسين مستوى الخدمات الطبية للأمهات والأطفال وتزويد المؤسسات الطبية بالمعدات المعاصرة وتحسين الوضع الصحي في المدارس الثانوية في جمهورية قاراقالباك وتزويدها بماء الشرب ومكافحة نقص اليود وغيرها من المجالات.

     

    AZERTAG.AZ :اليونسف تخصص 102.5 مليون دولار للقطاع الصحي في أوزبكستان
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