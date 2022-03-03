نفطآلان – العلاج بالنفط

باكو، 3 مارس، (اذرتاج)

توجد في أذربيجان بعض الأماكن التي لا يمكن مقارنتها بأي شيء في العالم. ونفطالان من مثل هذه الأماكن الساحرة. يأتي الناس من كل أنحاء العالم هنا في كل فصل من فصول السنة كأنهم يزورون معبد الصحة والحياة زيارة. يمكننا أن نشير إلى "نفطالان" وهي مدينة المصحات الواقعة في محافظة جورانبوي وفيها منتجعات للعلاج الطبيعي وعيادات للاصطياف والاستجمام. واشتهرت هذه المدينة بنفط نفطالان تنبع من بطن الأرض منذ العصور القديمة. كان يسمى هذا النفط الخام في القدم من الزمن بـ"زيت ميديا" (ميديا اسم دولة قديمة في أراضي أذربيجان). ويكفينا أن نتذكر المراهم المعجزة التي تبرع بها الساحر "ميديا" إلى "جيسون"، والتي تصحح جروح الحروق كما يبين في الأسطورة القديمة، مما يتم تصديق ما يقال في الأساطير والخرافات في الواقع. منذ سائر الزمان، كان يأتي آلاف الأشخاص المرضى إلى "نفطالان" من أنحاء مختلفة من آسيا للتخلص من الأمراض، وكانوا يأخذون نفط "نفطالان" معهم إلى موطنهم أيضا، ولا يزال هذا مستمرا في أيامنا هذه.

أن مصحة "نفطالان" يمكنها استقبال آلاف الأشخاص كل سنة. وتعالج فيها الأمراض التالية بالنفط: أمراض الجهاز العضلي الهيكلي، وأمراض الأوعية الدموية، والأمراض الجلدية، وأمراض الجهاز البولي، وأمراض الجهاز العصبي، وأمراض النساء، وأمراض الأذن والأنف والحنجرة.