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    عقد اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الناتو

    ٠٤.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٤١]

    باكو، 4 مارس، (أذرتاج)

    عقد اليوم اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الناتو.

    أفادت وكالة اذرتاج ان الاجتماع عُقد في مقر حلف الناتو في بروكسل عاصمة بلجيكا.

    شدد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ في كلمته الافتتاحية قبل الاجتماع على أهمية وقف العمليات العسكرية في أوكرانيا وحل القضية بالوسائل الدبلوماسية. وأشار إلى أن الناتو هو تحالف دفاعي ولا يسعى إلى صراع مع روسيا.

    AZERTAG.AZ :عقد اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الناتو
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