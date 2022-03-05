جسر لالازار تحفة معمارية مذهلة في أذربيجان
AzerTAg.az
٠٥.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٥٥]
باكو، 5 مارس (أذرتاج)
يقع جسر لالازار (Lalazar) على النهر في قرية علي قولو اوشاغي في محافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال الأرميني. بني جسر لالازار وهو التحفة المعمارية المذهلة في عام 1867. الجزء السفلي من الجسر بيضاوي الشكل، بينما الجزء العلوي مستقيم. يلتصق كل من دعامات جسر لالازار بالصخور العالية. يقترح بعض الباحثين أن الجسر تم بناؤه في القرن الثامن عشر. يبلغ عرض الجسر 2.8 مترًا وطوله 5 أمتار ، ويبلغ ارتفاعه 4.5 مترًا فوق سطح الماء.
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