باكو، 9 مارس (أذرتاج) أنتجت جورجيا فيلما كارتونيا عن اول نائبة مسلمة في العالم الإسلامي بريخانيم صوفييفا وهي اذربيجانية الأصل. أفادت وكالة أذرتاج ان الفيلم المعنون "بريخانيم صوفييفا" عرض لأول مرة في إطار مهرجان الأفلام لحقوق المرأة في دار السينما "اميراني" في تبيليسي. اعد الفيلم باللغة الجورجية (مع الترجمة النصية الإنجليزية في مشروع "المنظمة غير الحكومية الجورجية "مجموعة دعم مبادرات النساء". يذكر ان السيدة صوفييفا (1953-1884) اذربيجانية من قرية قاراجالار في محافظة قارداباني في جورجيا انتخبت نائبة في بلدية قضاء تفليس عام 1918. سجل اسمها في التاريخ كأول نائبة مسلمة انتخبت بالطريق الديمقراطي.

AZERTAG.AZ : إنتاج فيلم كارتوني عن اول نائبة مسلمة في العالم الإسلامي في جورجيا

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده