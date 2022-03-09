بحث آفاق التعاون بين أذربيجان وقيرغيزستان في مجال التعليم
AzerTAg.az
٠٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٥:٣٨]
باكو، 9 مارس، (أذرتاج)
التقى وزير التعليم أمين أمرلاييف اليوم مع السفير القيرغيزي لدى أذربيجان غيرة عثمان علييف.
افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة التعليم الأذربيجانية انه خلال اللقاء تمت مناقشة الوضع الحالي وآفاق التنمية للتعاون بين البلدين في مجال التعليم.
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