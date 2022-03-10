باكو، 10 مارس (أذرتاج) أوقفت شركة الطيران Air Astana الكازاخستانية مؤقتا رحلات من كازاخستان الى بعض المدن الروسية. أفادت وكالة أذرتاج ان الشركة تعلن أيضا ان الرحلات من الماتي ونورسلطان الى موسكو. كذلك قالت انها تفكر في استئناف الرحلات الى المدن الروسية ابتداء من الأسبوع القادم.

AZERTAG.AZ : شركة الطيران "استانا" توقف مؤقتا رحلات الى بعض المدن الروسية

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