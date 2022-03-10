بحث التعاون في مجال الطاقة بين أذربيجان وبريطانيا العظمى

باكو، 10 مارس (أذرتاج)

في لقاء جرى بين وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف والمبعوثة التجارية لرئيس الوزراء البريطاني الى أذربيجان البارونة إيما نيكولسون في 9 مارس، نوقشت الوضع الحالي في أسواق الطاقة ومسائل التعاون بين البلدين في مجال الطاقة. اشير الى ضرورة تنويع طرق الامداد وتركيز الاهتمام على القطاع الهيدروكربوني. كما تحدث الجانبان عن اسهامات ممر الغاز الجنوبي وامكانيات توسيعه.

كما استعرضت في اللقاء المسائل المتعلقة بإنشاء منطقة "الطاقة الخضراء" في الأراضي المحررة من الاحتلال وتحقيق مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والاعمال المقامة في مجال استخدام إمكانيات طاقة الرياح في بحر الخزر.

كذلك تبادل الطرفان وجهات النظر حول المسائل الناتجة عن اجتماع اللجنة الحكومية الأذربيجانية البريطانية المشتركة للتعاون الاقتصادي.