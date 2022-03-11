بحث آفاق العلاقات الثقافية بين أذربيجان والأردن

باكو، 11 مارس (أذرتاج)

في لقاء جمع السفير الاذربيجاني في الأردن إلدار سليموف بوزيرة الثقافة الأردنية السيدة هيفاء نجار، تم بحث آفاق العلاقات الثقافية بين البلدين الصديقين.

أفادت وكالة اذرتاج ان الوزيرة الأردنية قالت ان كلا الشعبين تربطهما العلاقات التاريخية والثقافية المشتركة معربة عن ارتياحها للمستوى الرفيع للتعاون في مجال الثقافة. اضافت ان الهيئات الحكومية المعنية لكلا البلدين قد تتعاون بشكل وثيق في دعم الابتكارات الثقافية.

من جانبه قال السفير سليموف ان ارباب الفن والجوقات الموسيقية لاذربيجان يشاركون عن كثب في العديد من المهرجانات مشيرا الى استمرار العمل في تنظيم أسابيع ثقافية مشتركة.

دعت الوزيرة الأردنية السفيرَ الاذربيجاني الى المشاركة في الفعاليات المزمع تنظيمها في اطار اعلان مدينة اربد القديمة الأردنية "عاصمة الثقافة العربية" لعام 2022.