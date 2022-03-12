وزير الطاقة الأذربيجاني يبحث مع مفوض الاتحاد الأوروبي تعاون الطاقة

باكو، 12 مارس، أذرتاج

عقد لقاء على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي بين وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف ومفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع اوليفير ووارهيلي.

قالت وزارة الطاقة في بيان إن اللقاء نوقشت فيه شؤون خاصة بحوار الطاقة بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي. واشير الى وجوب اتصالات مكثفة في اتجاهات تحيط التعاون في توسع حوار الطاقة نحو أسواق طاقة جديدة من ممر الجنوب للغاز وإزالة الكربون وتحول الطاقة والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وصادرات الكهرباء وتقنيات تخزين الطاقة والهيدروجين.

كما اتفق على مواصلة الحوار مع المفوضية الأوروبية وبلدان البلقان الغربية بغية معالجة المسائل المنوطة من توريد الغاز المحتل الى بلدان البلقان الغربية ضمن توسيع ممر الجنوب للغاز.