قبول أبحاث علمية للمؤتمر الدولي المكرس لذكرى مرور 270 عام على بناء مدينة شوشا
AzerTAg.az
١٢.٠٣.٢٠٢٢ [١٤:٣٩]
باكو، 12 مارس (أذرتاج)
سيقيم متحف تاريخ العلم لدى الاكاديمية الوطنية الأذربيجانية للعلوم في 8 مايو مؤتمرا علميا دوليا في موضوع "شوشا – مركز العلم والثقافة لاذربيجان"، ذلك بمناسبة ذكرى مرور 270 عام على انشاء مدينة شوشا.
أفادت وكالة أذرتاج ان المؤتمر اعلن استقبال مقالات وابحاث علمية للعلماء والباحثين وطلاب الدكاترة والماجستر باللغات الأذربيجانية والتركية والانجليزية و الروسية. يجب ارسال المقالات الى بريد إلكتروني [email protected] حتى 1 ابريل. سيشمل المؤتمر مواضيع تاريخ شوشا ومكانتها في الإرث الادبي الاذربيجاني والنماذج الفنية والمعمارية في شوشا والآثار الدينية الثقافية والاهمية الجيوسياسية لشوشا والانتصار الذي حصلت عليه أذربيجان في الحرب الوطنية وغيرها من المواضيع.
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