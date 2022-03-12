تعليق مهرجان موسكو الدولي للسينما بسبب الأوضاع الأخيرة

باكو، 12 مارس (أذرتاج)

تم تعليق النسخة الـ44 لمهرجان موسكو الدولي للسينما المزمع انعقاده في 28-21 ابريل بسبب الأوضاع المتدهورة الأخيرة. يتوقع تنظيم المهرجان في المنتصف الثاني لهذا العام.

أفادت وكالة أذرتاج ان الهيأة التنظيمية للمهرجان أعربت عن شكرها للمخرجين السينمائيين الذين أكدوا حضورهم للمهرجان معربة عن ثقتها في انهم سيأتون بالافلام السينمائية الجديدة الى موسكو في نهاية هذا العام.